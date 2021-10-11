Volkan Bozkır Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 75. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı için Türkiye adına aday gösterildi. Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubu'ndan tek aday olmasından dolayı Bozkır için Genel Kurul'da oylama yapılmaksızın konsensüsle başkanlığa getirilmesi gündeme gelmişti. Peki, Türk hukukçu, diplomat ve siyasetçi olan Volkan Bozkır kimdir? Volkan Bozkır kaç yaşında, nereli? Volkan Bozkır biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır (d. 22 Kasım 1950, Ankara), Türk hukukçu, diplomat ve siyasetçi. Türkiye'nin eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi, İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı görevlerini yürütmüştür.

HAYATI

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babasının adı Fethi, annesinin adı ise Sevgi'dir. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1972 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığını, 1989-1992 yılları arasında New York Başkonsolosluğu görevini ve 1992-1996 yılları arasında Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 1996-2000 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği, 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı ve 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulundu.

2009 yılında başladığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevinden Mart 2011 tarihinde istifa ederek 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu. Seçimle sonucunda XXIV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na, Nisan 2014 yılında da Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı olarak atandı. XXV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BM Genel Kurulu başkanlığı

Volkan Bozkır Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 75. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı için Türkiye adına aday gösterildi. Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubu'ndan tek aday olmasından dolayı Bozkır için Genel Kurul'da oylama yapılmaksızın konsensüsle başkanlığa getirilmesi gündeme geldi fakat Ermenistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın Volkan Bozkır'ın adaylığını veto etmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise bir bildiri ile karşı olduğunu beyan etmesinden dolayı Batı Avrupa ve diğer devletler grubu içinde uzlaşı sağlanamadı ve bu nedenle Genel Kurul'da oylama yapıldı. 17 Haziran 2020'de yapılan seçimde 193 üye ülkeden 192'si oy kullandı. Venezuela'nın Birleşmiş Milletler finansal katkı payını ödemediği için oy kullanma yetkisi alındı ve oylamaya katılamadı. Seçimde 178 ülke Bozkır'a oy verirken 11 ülke çekimser oy kullandı, 3 ülkenin oyu ise geçersiz sayıldı. Oy çokluğu ile seçilen Bozkır, Türkiye'den bu göreve seçilen ilk isim oldu. 15 Eylül 2020'de görevi 74. Dönem başkanlığını sürdüren bir önceki başkan Tijjani Muhammad-Bande'den devraldı ve göreve başladı.

ÖZEL HAYATI

İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, Nazlı Bozkır ile evli ve 2 çocuk babasıdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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