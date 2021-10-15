'Vivo Quartet ile Dans' yarın Ankaralı sanatseverlerle buluşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Vivo Quartet ile Dans" yarın Ankaralı sanatseverlerle buluşacak

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Kültür Sanat

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan modern dans topluluğu "Vivo Quartet ile Dans", Opera Sahnesi'nde başkentli sanatseverlerle buluşacak.

ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan modern dans topluluğu "Vivo Quartet ile Dans", Opera Sahnesi'nde başkentli sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vivo Quartet ile Dans, yarın saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Orkestra sanatçılarından oluşan Vivo Quartet grubunun vereceği konser, Joseph Haydn Yaylı Sazlar Dörtlüsü ve Felix Mendelssohn Bartholdy Yaylı Sazlar Dörtlüsü bölümlerinden oluşacak.

Konserde birinci keman Lale Dişdiş, ikinci keman Onur Evren, viyola Dinç Nayan, viyolonsel Berkem Uysal'a; Haydn (Andante), Bartholdy (Allegro Assai) ve Bartholdy (Allegro Molto) bölümlerinde Modern Dans Topluluğu sanatçıları Deniz Alp, Bürge Kayacan ve İlke Sayıner koreografileriyle eşlik edecek.

Konserin biletleri, mobil uygulamaların yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilecek.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Mustafa Keser Bensu Soral Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Marcao Abdullah Avcı Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Cengiz Ergün Amelia Hamlin Rüya Tabirleri Hava Durumu Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Vivo Quartet ile Dans' yarın Ankaralı sanatseverlerle buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:50:20. #1.11#