Veterinerlik alanındaki uluslararası başarılar ödüllendirildi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Doğan Ömür, gerçekleştirdiği uluslararası boyuttaki akademik faaliyetlerinden dolayı 3 ayrı ödüle layık görülürken, ödül sertifikalarını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Çomaklı ile bir araya gelen Doç. Dr. Ömür; Veterinerlik alanında almış olduğu Yılın En İyi Akademisyeni, Yılın En İyi Doçent Doktoru ve Yılın En İyi Araştırmacı ödüllerin yaşattığı mutluluğu Atatürk Üniversitesine borçlu olduğunu söyledi.

Dünyada gelinen nokta itibariyle önde gelen birçok saygın üniversitenin ve araştırma kuruluşunun da benimsediği gibi akademik başarının sosyal sorumluluk faaliyetleri, problemlere multidisipliner yaklaşım ve gerçekçi çözüm önerileri ile birlikte hızla globalleşen dünyada uluslararasılaşma ile doğrudan bağlantılı olduğunu aktaran Doç. Dr. Ali Doğan Ömür, etkileşimin kaçınılmaz, gerekli ve çok önemli olduğunu vurgulayarak mensubu olduğu Atatürk Üniversitesinin de söz konusu değerler doğrultusunda kendisinin akademik gelişimindeki katkısının büyük olduğunu ve bu nedenle ödül sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştığını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Bilgiyi Değere Dönüştürerek İnsanlığın Hizmetine Sunuyoruz"

Elde ettiği başarılardan dolayı Doç. Dr. Ömür'ü kutlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilimsel araştırmalar ile yürütülen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik bir anlayışı benimsediklerini ifade ederek: "Başta üniversitemiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunmak üzere yapılan tüm çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Bilimsel bilgiyi değere dönüştürerek insanlığın hizmetine sunmayı hedef edinen bir anlayışa sahibiz. Bu kapsamda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde almış olduğu ödüllerden dolayı Doç. Ali Doğan Dr. Ömür'ü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Ömür Veterinerlik Alanında Verilen Ödüllerin Sahibi Oldu

Hindistan merkezli Scholars Academic and Scientific Society (SAS Society) tarafından geleneksel olarak verilen SAS Uluslararası Ödüller (International Awards) programı çerçevesinde 3 Ağustos 2020'de düzenlenen SAS International Conference & Awards 2020 (SAS Uluslararası Konferansı ve Ödülleri 2020) kapsamında Veterinerlik alanında 828 aday arasından SAS 2020 En İyi Akademisyen Ödülüne (SAS Best Academician Award 2020) layık görülen Ömür, ISO 9001: 2015 standartlarında olan DHS Foundation tarafından 24-25 Temmuz 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenen ve University of California, Berkeley ve Virginia Commonwealth University'den akademisyenlerin de katkı sunduğu konferans ve ödül programında Perficio Ödülleri 2021 (The Perfıcıo Awards) kapsamında Yılın En İyi Doçent Doktoru (Best Associate Professor of the Year-Reproduction) ödülünü almaya hak kazandı.

Ayrıca 4-5 Aralık 2021'de VDGOOD Derneği tarafından Hindistan Visakhapatnam'da düzenlenecek olan Mühendislik, Bilim ve Tıp Konularında Uluslararası Bilim İnsanı Ödülleri (International Scientist Awards on Engineering, Science and Medicine) kapsamında patent, araştırma ödeneği, danışmanlık projeleri, SCI/SSCI indeksli makaleler, ulusal/uluslararası konferanslara katılım, bilimsel kongre, workshop, konferans ve seminer kapsamında davetli sunum, yüksek lisans - doktora danışmanlığı, kitap/kitap bölümleri (ISBN), bilimsel dergilerdeki editörlük görevleri gibi kriterler değerlendirilerek En İyi Araştırmacı Ödülüne (Best Researcher Award) layık görülerek tören programına katılmak için davet aldı. - ERZURUM