Vefat eden Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi'nde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Milli Eğitim Bakanlarından, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi'nde (MÜ) tören düzenlendi.

97 yaşında vefat eden Prof. Dr. Oğuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı tören kıtası eşliğinde MÜ Rektörlüğü önüne getirildi. Oğuz'un yakınları taziyeleri kabul ederken törene katılanların merhumun fotoğrafını yakalarına taktıkları görüldü. Öz geçmişi okunan Oğuz'un hayatının anlatıldığı video tören alınanda kurulan ekrana yansıtıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, Oğuz'un kendisinin de hocası olduğunu söyledi.

İnsanların bu dünyada yaptıklarıyla hatırlandığını, hocasının da bugüne kadar birçok esere imza attığını belirten Özvar, "Bazı insanlar hiç hatırlanmaz, bazı insanlar biraz hatırlanır ama bazı insanlar çok hatırlanır. İşte Orhan Oğuz Hocamız bu insanlardan biridir. Gerek Türk ortaöğretim hayatına gerek Türk yükseköğretim hayatına sadece bilim adamlığı ile değil, aynı zamanda kuruculuğu ile büyük hizmetler vermiş bir büyüğümüzdür. Bir sene kadar yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı esnasında gösterdiği gayretler, akabinde gerek Eskişehir'de gerek İstanbul'da akademilerin kuruluşunda oynadığı rollerle bu toplumun gönlünde bir taht kurmuştur. Akademinin kuruluşunda Orhan Hocamızın rolünü asla unutmayız." diye konuştu.

Oğuz'un Marmara Üniversitesi rektörü olduğu dönemde asistanlık görevine başladığını anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Gerek asistanlığım esnasında gerek hocalığım esnasında gerek idareciliğim esnasında kendime örnek aldığım hocalarımdan bir tanesi Orhan Oğuz'du. Orhan Hocamız herkesi kuşatan, herkese güler yüz gösteren, alçak gönüllülükten asla vazgeçmeyen, sürekli müspet düşünen ve sürekli iş yapan, üreten bir insan oldu. Bu açıdan ben gerek Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevliliğim, öğrenciliğim, hocalığım, yöneticiliğim ve akabinde şu anda yapmış olduğum YÖK Başkanlığım esnasında hep hocamızı hayırla andım."

Orhan Oğuz'un kıyamete kadar amel defterini açık tutacak güzel işler yaptığını da kaydeden Özvar, "Binlerce, on binlerce insanın yetişmesine vesile olan eğitim kurumlarının inşasında görev aldı. Bu hem kendisi için hem geride kalan kederli ailesi için büyük bir bahtiyarlık." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise büyük bir kayıp yaşadıklarını söyledi.

Orhan Oğuz'a minnettar olduklarını ve onu hep hatırlayacaklarını dile getiren Kurt, "Sevgili rektörüm, değerli hocam; ben ve seni tanıyanlar bir asırlık ömrünü bu ülke için, bu ülkenin eğitimi için büyük emek sarf eden, vatanını seven bir bilim adamı olarak hatırlayacaktır. Ben ve seni tanıyanlar yine görevi esnasında öğrencilerini ve akademisyenleri kendi evladı gibi gören, şefkat gösteren bir büyüğü olarak hatırlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Gözyaşları içerisinde konuşan Orhan Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz da babasının en korktuğu şeyin unutulmak olduğunu ve hatırlandığında mutlu olduğunu ifade etti.

Babasının herkesi yetiştiren büyük bir bilim insanı olduğuna dikkati çeken Oğuz, onun hayatını Türkiye Cumhuriyeti ile eğitim sistemine adadığını vurguladı.

Oğuz, "Bu ulu çınar sadece benim değil, buradaki herkesin hayatına dokunmuş bir kişiydi. Onun için ümit ediyorum ki mekanı cennettir." dedi.

Törende, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Naci Demirci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Merhum için helallik alınarak dua edilen törene, Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı da katıldı.

Tören kıtasıyla cenaze aracına taşınan Oğuz'un naaşı, merhumun vasiyeti gereği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne götürüldü. Oğuz için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, damadı Bora Gemicioğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu saf tuttu.

Prof. Dr. Oğuz'un ailesi ve yakınları, cami bahçesinde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Oğuz'un cenazesinin yarın Anadolu Üniversitesi'ndeki törenin ardından Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Oğuz'un öz geçmişi

Eskişehir'de, 1924'te dünyaya gelen Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nda tamamlayan Oğuz, daha sonra Fransa'ya gitti. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü.

Meslek yaşamına İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda iktisat ve maliye dersleri vererek başlayan Oğuz, 1951-1955'te Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nde 4 yıl öğretim üyeliği yaptı. Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir'den Eskişehir'e gelerek, 1958'de Anadolu Üniversitesi'nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'ni kurdu. 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı'ndan ayrıldı.

1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz bakanlık görevini 12 Mart 1971'e kadar sürdürdü.

Bundan sonraki hizmetlerine parlamentoda 1977 yılına kadar devam eden Oğuz, 1978'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı'na seçildi. 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Marmara Üniversitesi'ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi'ne dönüştü. Marmara Üniversitesi'nin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz'a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Oğuz'a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından "Legion D'honneur" nişanı verildi.

İktisadi konularda basılmış birçok kitap ve araştırması bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli ve 2 çocuk sahibiydi.

Geçen sene şubat ayında, Anadolu Üniversitesi'nden bir grup akademisyen ve öğrencinin Kadıköy'deki evinde duygulandıran vefa ziyareti gerçekleştirdiği Oğuz'un öğrencileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen gibi birçok isim bulunuyor.