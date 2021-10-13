Vefat eden öğretmenin adı hatıra ormanında yaşayacak - Haberler
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Vefat eden öğretmenin adı hatıra ormanında yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vefat eden öğretmenin adı hatıra ormanında yaşayacak

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğretmenlik yapan Mustafa Akyol'un adı hatıra ormanında yaşayacak.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğretmenlik yapan Mustafa Akyol'un adı hatıra ormanında yaşayacak.

Mesleki hayatına Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde başlayan Mustafa Akyol; Pazaryeri'ne bağlı eski eğitim-öğretim kurumlarından "Demirköy 60.yıl Osman Şıklar İlköğretim Okulu'nda okul müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemlerde; okul çevresindeki ormanlık alanın ağaçlandırılması konusunda büyük emekler göstermiş ve çalışmaları Demirköylü vatandaşlar tarafından takdirle karşılanmıştı.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Demirköy'de bulunan mevcut ormanlık alana "Mustafa Akyol Hatıra Ormanı" adı verildikten kısa bir süre sonra emekli öğretmen Mustafa Akyol tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesi'nde 29 Eylül Çarşamba günü vefat etti. - BİLECİK

Vefat eden öğretmenin adı hatıra ormanında yaşayacak

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