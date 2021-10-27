VCT Game Changers EMEA Seri 2 Playoffları'nda BBL Queens ve Futbolist Female tekrar karşılaşacak

VCT Game Changers EMEA Seri 2 Playoff'ları 27 Ekim itibariyle başlıyor. Temsilcilerimizden BBL Queens ve Futbolist Female tekrar birbirleriyle mücadele edecek.

Sadece kadın oyunculardan oluşan takımların mücadele ettiği VALORANT Champions Tour Game Changers turnuvasının EMEA Seri 2 Playoff'ları bugün yani 27 Ekim 2021 itibariyle başlıyor.

Daha önce 25 Ekim-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Swiss Stage" ön aşamasından BBL Queens, Futbolist Female, Supermassive Blaze Female, Oxxgen Esports ve Zero Zone W takımlarımız başarılı bir şekilde çıkmayı başarmıştı. Playofflar'a katılmaya hak kazanan temsilcilerimizden iki tanesi Seri 1 maçlarında olduğu gibi tekrar birbirleriyle eşleşti.

VCT Game Changers EMEA Seri 1'de de karşılaşan BBL Queens ve Futbolist Female karşılaşmasında kazanan taraf 2-0'lık galibiyetle BBL Queens olmuştu. Seri 2 eşleşmelerinde de iki taraf birbirleriyle bir kez daha eşleşti. Diğer temsilcilerimiz SuperMassive Blaze Female, Vanished takımı ile, Oxxgen Esports ise Peeposhy takımı ile ve Zero Zone W, G2 Gozen takımı ile karşılaşacak. İşte tüm eşleşmeler:

VCT Game Changers EMEA Seri 2 Playoff eşleşmeleri

G2 Gozen vs Zero Zone W

Futbolist vs BBL Queens

SMB Female vs vanished

TENSTAR Nova vs SMARACIS eSports Female

Oxxgen Esports vs Peeposhy

Rix.GG Lightning vs F5

Guild X vs Valstars Gaming Female

ChatBanned vs Giants G4E

16 takım arasından 8'i Upper Bracket üzerinden Çeyrek finallere ulaşacak. Kaybeden 8 takım ise Lower Round üzerinde birbirleriyle mücadele edip Lower finallerinden galip ayrılmaya çalışarak ikinci şansını denemiş olacak. Turnuva hakkında genel bilgileri paylaştığımız ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Tüm karşılaşmaları buraya tıklayarak detaylıca inceleyebilirsiniz. Karşılaşmalar aynı anda 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleşecek.

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