VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk gün karşılaşmaları sona erdi

VALORANT Champions Tour 2021 sezonunda kendini kanıtlamış ama VALORANT Champions 2021'e katılma hakkı kazanamamış 8 takımın Champions bileti için mücadele edeceği VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinde iki karşılaşmanın oynandığı ilk gün sona erdi.

Üç maçlık seriler halinde oynanan ve saat 18: 00'da start alan karşılaşmaların ilki G2 Esports – Anubis Gaming arasında oynandı. Bind haritasında oynanan ilk karşılaşmada G2 Esports 13-4'lük ezici bir üstünlükle seride öne geçti. İkinci harita Breeze'de ise Anubis Gaming ekibi ben buradayım dese de, karşılaşma 13-11'lik bir skor ile sona erdi ve G2 Esports üst grupta bir sonraki adıma ilerlemeyi başardı.

Saat 20: 00'da başlayan günün ikinci ve son karşılaşmasında ise iki Türk takım, Futbolist ile Oxygen Esports karşı karşıya geldi. İlk harita Spit'te 13-6'lık bir skor ile galibiyete yaklaşan Futbolist ekibi, başarılı oyununu Ascent haritasında da sürdürerek G2 Esports ekibinin rakibi oldu.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinin ilk gününde mağlup olan Anubis Gaming ve Oxygen Esports ekipleri ise alt elemelerde 12 Ekim günü saat 18: 00'da karşı karşıya gelerek, henüz kaybetmedikleri VALORANT Champions 2021 bileti için mücadele edecek.

Etkinlikte ikinci gün ise Guild Esports - SuperMassive Blaze karşılaşması ile 11 Ekim Pazartesi günü saat 18: 00'da start alacak.

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