VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk gün karşılaşmaları sona erdi - Haberler
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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk gün karşılaşmaları sona erdi

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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk gün karşılaşmaları sona erdi

EMEA Last Chance Qualifier'de ilk günün ardından galibiyete ulaşan iki takım G2 Esports ve Futbolist oldu.

VALORANT Champions Tour 2021 sezonunda kendini kanıtlamış ama VALORANT Champions 2021'e katılma hakkı kazanamamış 8 takımın Champions bileti için mücadele edeceği VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinde iki karşılaşmanın oynandığı ilk gün sona erdi.

Üç maçlık seriler halinde oynanan ve saat 18: 00'da start alan karşılaşmaların ilki G2 Esports – Anubis Gaming arasında oynandı. Bind haritasında oynanan ilk karşılaşmada G2 Esports 13-4'lük ezici bir üstünlükle seride öne geçti. İkinci harita Breeze'de ise Anubis Gaming ekibi ben buradayım dese de, karşılaşma 13-11'lik bir skor ile sona erdi ve G2 Esports üst grupta bir sonraki adıma ilerlemeyi başardı.

Saat 20: 00'da başlayan günün ikinci ve son karşılaşmasında ise iki Türk takım, Futbolist ile Oxygen Esports karşı karşıya geldi. İlk harita Spit'te 13-6'lık bir skor ile galibiyete yaklaşan Futbolist ekibi, başarılı oyununu Ascent haritasında da sürdürerek G2 Esports ekibinin rakibi oldu.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinin ilk gününde mağlup olan Anubis Gaming ve Oxygen Esports ekipleri ise alt elemelerde 12 Ekim günü saat 18: 00'da karşı karşıya gelerek, henüz kaybetmedikleri VALORANT Champions 2021 bileti için mücadele edecek.

Etkinlikte ikinci gün ise Guild Esports - SuperMassive Blaze karşılaşması ile 11 Ekim Pazartesi günü saat 18: 00'da start alacak.

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