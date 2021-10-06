Vatikan'da cinsel istismar davasında yargılanan 2 rahip aklandı

Vatikan'da bir kilise okulunda 2007-2012 yılları arasında yaşandığı iddia edilen bir cinsel istismar olayına ilişkin davada yargılanan 2 Katolik rahip aklandı.

Vatikan'da mahkeme, cinsel istismar davasında yargılanan 2 rahibi akladı. Peder Gabriele Martinelli'nin Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda rahip olmak isteyen çocuklara ev sahipliği yapan Pius X Pre adlı kilise okulunda 2007 ve 2012 yılları arasında bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyordu. O dönem okulun yönetiminde olan Enrico Radice ise olayı örtbas etmekle suçlanıyordu. Martinelli hakkında 6 yıl, Radice hakkında ise 4 yıl hapis cezası talep edilmişti. Martinelli ve Radice suçlamaları reddetmiş, adı L.G. olarak açıklanan ve cinsel istismara uğradığını öne süren şahsı, kişisel nedenlerle kendilerine karşı kin beslemekle suçlamıştı. Mahkemenin kararıyla birlikte 29 yaşındaki Martinelli ve 72 yaşındaki Radice temize çıkmış oldu. - PARİS

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