VAN (İHA) - Vanlı imamlara panel, hat sergisi ve ödül töreni

VAN - Van İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle imamlara yönelik panel, hat sergisi ve ödül töreni düzenlendi.

Törende Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde din görevlileri arasında yapılan çeşitli alanlardaki yarışmalarda dereceye giren din görevlileri, akademik başarı gösteren din görevlileri ve hayır sahiplerine ödülleri verildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla il müftülüğü hizmet binasında bulunan Nimetullah Arvas Konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sinevizyon gösterimiyle devam etti.

"Cami hakimiyet ve özgürlüğün sembolüdür"

Sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmasını yapan Van İl Müftüsü Ömer Keskin, "Değerli kardeşlerim, Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1986 yılından bugüne kutladığımız, toplumda bir farkındalık, kendi aramızda sorumluluk, bir araya gelmek, kaynaşmak gibi amaçlarla kutladığımız bir haftadır. Bütün din gönüllüsü ister kadrolu, ister kadrosuz, ister maaşlı, ister maaşsız kendini dinin görevlisi gören müminlere selam olsun. Camiler neden var? Müslümanlar nereye hakim olmuşlarsa, cami aynı zamanda hakimiyetin sembolüdür. Hakimiyet yoksa özgürlük yoksa Cuma da yoktur, cami hakimiyet ve özgürlüğün sembolüdür. Müslümanlar gittikleri her yerde Peygamber Efendimizin Medine'ye girişi gibi bir mescit inşa etmişlerdir. Etrafına medrese, hamam, bedesten, çarşı yapılır, bunların hepsi dinimizin kulluğa, temizliğe, ibadete, ilme ve ticarete verdiği önemi belirtir" dedi.

"Biz camileri bir defa İmar ediyoruz ama camiler bizi hayat boyu imar ediyor"

Camilerin hayatın kalbi olduğunu ifade eden Keskin, "Minareler şehirlerin göğe uzanan şehadet parmaklarıdır, Ezan-ı Muhammedi de onun ruhudur. Allah bizleri o güzelliklerden ayırmasın. Biz bir cami imar ettiğimizde sonrasında o cami bizi, çocuklarımızı, geleceğimizi imar eder. İlmek ilmek rahmanın ilmiyle bizi dokur, adaleti emir eder, temizliği emir eder, kulluğu ve ihsanı emir eder, yardımlaşma ile kardeşliği emir eder. Biz camileri bir defa imar ediyoruz ama camiler bizi hayat boyu imar ediyor" diye konuştu.

"Salihlerin tembelliği, zalimlerin hakimiyetini hazırlar"

"Salihlerin tembelliği, zalimlerin hakimiyetini hazırlar" diyen Keskin, "Buda bize gösteriyor ki aklınızı başınıza devşirin, sorumluluklarınızı yerine getirin, getirmezseniz görevinizi ihmal ederseniz. FETÖ gibi yapılar, tekrar size ihanet eder diyor. FETÖ biz Müslümanların görev ihmalidir. Biz görevimizi tam yapsaydık, belki bunlar olmayacaktı" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından program Moderatörlüğünü İl Müftü Yardımcısı Abdulselam Özdere'nin üstlendiği Emekli İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Cüneyt Kulaz ve M. Ali Öztürkçü'nün sunduğu panelle devam etti. Panelin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer protokol üyelerinin dereceye giren din görevlilerine ödülleri vermesiyle sona erdi.