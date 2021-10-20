Van depremi ne zaman oldu? 2011 Van Erciş depremi kaç şiddetinde oldu? Van'da deprem bekleniyor mu?

VAN (Haberler.com) - Van depremi ne zaman oldu? sorusunun yanıtı, bugün meydana gelen 4,1'lik depremin ardından merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, 2011 Van depremi kaç şiddetinde oldu? Van'da deprem bekleniyor mu?

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Ekim 2011 Van depremi, 23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür.

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Yapılan son açıklamada; 5 Kasım günü 09:00 itibarıyla 604 ölü olduğu belirtilmişti.

2011 VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ 23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.40 sularında Van Merkeze bağlı Tabanlı köyü merkez üssü olmak üzere büyük bir deprem meydana gelmiştir. Şehirde geniş çapta hasara yol açan depremin aletsel büyüklüğü 7.1 (Mw) olarak ölçülmüştür.

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