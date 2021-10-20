Van depremi ne zaman oldu? 2011 Van Erciş depremi kaç şiddetinde oldu? Van'da deprem bekleniyor mu?
2011 yılında Van'da meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası normalleşme süreci uzun bir süre devam etmişti. Peki Van depremi kaç şiddetinde oldu, kaç kişi yaşamını yitirdi? Van depremi ne zaman oldu? 2011 Van Erciş depremi kaç şiddetinde oldu? Van'da deprem bekleniyor mu? Van depreminde kaç kişi öldü?
VAN (Haberler.com) - Van depremi ne zaman oldu? sorusunun yanıtı, bugün meydana gelen 4,1'lik depremin ardından merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, 2011 Van depremi kaç şiddetinde oldu? Van'da deprem bekleniyor mu?
Ekim 2011 Van depremi, 23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür.
Yapılan son açıklamada; 5 Kasım günü 09:00 itibarıyla 604 ölü olduğu belirtilmişti.
23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ 23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.40 sularında Van Merkeze bağlı Tabanlı köyü merkez üssü olmak üzere büyük bir deprem meydana gelmiştir. Şehirde geniş çapta hasara yol açan depremin aletsel büyüklüğü 7.1 (Mw) olarak ölçülmüştür.
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