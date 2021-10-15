VAN (AA) - Van'da "Yunus Emre Anadolu Konferansları" etkinliği gerçekleştirildi.

Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Yunus Emre Anadolu Konferansları" etkinliği düzenlendi.

Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa Prof. Dr. Erdoğan Boz, Prof.Dr. Cüneyt Akın ve Prof. Dr. Mustafa Ergün konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Boz "Yunus Emre'de sözün önemine dair", Prof. Dr. Akın "Yunus Emre ve Mevlana'da yenilikçi düşünce", Prof. Dr. Ergün ise "Tasavvuf eğitim açısında Yunus Emre" konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Programa Vali Yardımcısı Hamit Genç, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İhsan Emre Aydın, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.