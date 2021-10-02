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Vampire: The Masquerade – Swansong İçin Yeni Video Yayımlandı

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Vampire: The Masquerade – Swansong İçin Yeni Video Yayımlandı

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Vampire: The Masquerade Swansong için yeni bir karakter videosu yayımlandı. Yeni video oyunun üç ana karakterinden birini tanıtıyor.

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Vampire: The Masquerade Swansong için yeni bir karakter videosu yayımlandı. Yeni video oyunun üç ana karakterinden birini tanıtıyor.

Heyecanla beklenen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'den sonra Vampire dünyasına bir oyun daha katılacak. Swansong alt başlıklı yeni yapım geçtiğimiz yıl duyuruldu. Oyun geçtiğimiz aylarda ertelendi ve bu süreçte ana karakterlerini tanıtan iki yeni video yayımlandı.

Vampire: The Masquerade Swansong Çıkış Tarihi Ertelendi

Yayımcı koltuğunda Nacon'un oturduğu oyun, oyunculara üç vampire birden hayat verme şansı sunacak. Oyuncular Galeb, Leysha ve yeni tanıtılan Emem karakterini yöneterek VTM'nin resmettiği karanlık dünyada yeni hikayelere atılacak. Bloodlines 2'den sonra heyecanla beklenen yeni oyunun geliştirici koltuğunda ise Big Bad Wolf Studio oturuyor.

Bir buçuk dakikalık animasyon videosunda beta oynanış görüntüleri de yer alıyor. Yakın tarihte çıkış yapan battle royale türündeki Bloodhunt adlı yapımdan sonra, VTM evreninin sağlam bir RPG oyununa ihtiyacı var diyebiliriz.

Adeta yılan hikayesine dönen Bloodlines 2'den sonra gözler Swansong'a çevrilmiş durumda. Bununla beraber güvenilir bir nama sahip olmayan Nacon'un oyunun yayıncılığını yürüttüğünün altını çizelim.

Vampire: The Masquerade - Swansong 2022 yılında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak. Çıkış tarihi ertelenen oyun, 2022 yılının şubat ayında birçok platformda yer alması bekleniyor.

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