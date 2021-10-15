Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla "Okullarda Kovid-19 Salgınıyla Mücadele ve Eğitim Güvenliği" konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından; okullarda Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra okul çevresinde alınan diğer tedbirler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Sunumların ardından ele alına konulara ilişkin Valimiz Hüseyin Öner, okul müdürleri, ilgili kurum müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Valimiz Hüseyin Öner, okullarda Kovid-19 salgınıyla mücadelede okul müdürlerinin öğrenci hareketliliğini azaltacak çalışmalar yapmasını istedi.

Valimiz şöyle konuştu: "Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz okullarda çocukların kurallara uyması hususunu yakından takip etmeliler ve salgının yayılım hızını düşürmek için hareketliliği en aza indirilmesini sağlamalılar. Bu anlamda öğrencilerin temas gerektiren oyunlardan uzak tutulması çok önemli. Ayrıca sınıflarda ve servis araçlarında öğrencilerin muhakkak maske takmaları gerekmekte. Okul müdürleri ve öğretmenlerin, öğrencileri uygun ortamlarda uyarmalarını, sorumluluğa davet etmelerini, kurallara uymadıkları takdirde yakınlarının ve başkalarının sağlığına zarar verebileceklerini anlatmalarını istiyorum. Ayrıca aşı tanımlaması yapılan öğrencilerin aşılanması hususunda da okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanlarından duyarlı olmalarını istiyorum. Velilere ulaşalım, uygun bir şekilde aşının önemini anlatıp, rıza göstermeleri halinde öğrencilerin aşılanabileceğini anlatalım. İlimizde okul güvenliği konusunda çok önemli sorunlar bulunmuyor, ancak biz tedbirlerimizi alıyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmeleri noktasında tüm birimlerimizle birlikte, sizlerinde desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "

Toplantıya, Valimiz Hüseyin Öner ile birlikte, Vali Yardımcısı Şahin Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, İl Yazı İşleri Müdürü İbrahim Güllüdağ, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ve diğer yetkililer katıldı.

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