GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye ASKF'nin ortaklaşa düzenlediği "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtım programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Giresun'da 11 Ekim Pazartesi günü saat 16. 00'da Çotanak Spor Kompleksinde bir program düzenlendi.

Programa; Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, ASKF Başkanı Sinan Işık, amatör spor kulüpleri yöneticileri, Sanayispor Kadın Futbol Takımı, Giresunspor Hentbol Takımı ile davetliler katıldı.

VALİ ÜNLÜ "EN GÜZEL YATIRIM GENÇLERE VE GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR"

Vali Enver Ünlü, programın açılışında gençlere hitap ederek, gençlerin spor alt yapısına, özellikle amatör sporlara ilgi göstermesi gerektiği vurgu yaptı.

Gençlerin geleceğimiz olduğuna dikkat çeken Vali Ünlü, geleceğimize sahip çıkmamız gerektiğinin önem arz ettiğini belirtti.

Vali Ünlü konuşmasının devamında "Sizlere sporu sevdiren, spora teşvik eden annelerinize ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Bugünlerde siz sevgili gençlerimizin spor yaptığı spor tesislerini ziyaret etmek, sizlerle spor yapmak, en azından aynı potaya basket atmak, aynı kaleye şut çekmek inanın çok özlediğimiz etkinliklerdir. Sizlerde bir an önce tesislerimize gelin, tesislerimiz sizlere layık çok güzel tesislerdir. Atatürk'ün dediği gibi 'bütün ümidimiz gençliktir. '

Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlere çok güveniyor. Zaten çok yoğun mesaisine rağmen biliyorsunuz ziyaret ettiği her şehirde gençlerimize özel bir zaman ayırıyor. Gençlerimizle birlikte türküler söylüyor, şarkılar söylüyor. Bunun kıymetini bilin. Böyle bir Dünya liderinin, bu kadar yoğun mesaisinde sizlere vakit harcaması, sizlere vakit ayırması, sizlere duyduğu güvenin sonucudur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'te sizlere çok güveniyor. Çünkü sizler bizim en değerli hazinemizsiniz. En güzel yatırım gençlere ve geleceğe yapılan yatırımdır. Bunun için bu tesisler ve bunlar gibi nicelerini yapsak inanın azdır. Bizim zamanımızda böyle tesisler yoktu. Ama Türkiye Cumhuriyeti artık güçlü ve bölgesinde söz sahibi, sözü dinlenen ve fikri alınmadan karar verilemeyen güçlü ve bin yıllık geleneği olan bir devlettir.

Tabi ki bunun devamı için siz gençlere çok önemli görevler düşüyor. Tabi ki derslerinizi ihmal etmeyeceksiniz. İnşallah bu sene okullarımızın hem ilköğretimde hem ortaöğretimde hem de yükseköğretimde açık kalması çok önemli. Çünkü sizleri çok özledik. Okullarınız sizleri çok özledi. Okullar, öğrenciler olmayınca hiç bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Vali Ünlü, 40 yıl boyunca "Saha Komiserliği" yapan Ömer Öner'e de teşekkür plaketi verdi.

Programda, Giresun Valiliğinin amatör kulüplere destek amaçlı yaptığı malzeme yardımları, Vali Ünlü tarafından amatör kulüplere teslim edilmek üzere ASKF temsilcilerine teslim edildi.

ASKF Başkanı Sinan Işık amatör kulüplere yaptığı yardım ve destekten dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür plaket takdim etti.

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