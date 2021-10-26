Vali Tekbıyıkoğlu Keskin'de…

KIRIKKALE (Habermetre) - KIRIKKALE- (25. 10. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Keskin ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Keskin'e gerçekleştiren Vali Tekbıyıkoğlu'nu, Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü karşıladı.

Karşılamanın ardından birlikte Kaymakamlık Makamına geçen Vali Tekbıyıkoğlu'na, Kaymakam Tunahan Çil tarafından brifing sunuldu.

Brifing çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, belirlenen ihtiyaç ve sorunların giderilmesi yönünde gerekli hazırlık ve çalışmalara başlanılması talimatı verdi. Vali Tekbıyıkoğlu, Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Genel Meclis Üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile birlikte ilçe değerlendirme toplantısına katıldı.

Daha sonra, Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu'na, Başkan Yıldırım tarafından belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler verildi. Çarşı içerisinde bulunan esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, bir kahvehaneye de uğrayarak vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Ardından Keskin Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun ziyaretleri, Gastronomi Merkezi, Rahmi Pehlivanlı Müze Evi, Keskin Gençlik Merkezi, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fişekhane ile devam etti.

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