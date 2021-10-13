Vali Tavlı, Milas'ta muhtarlarla bir araya geldi

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahalle sınırları içerisindeki sorunları dinledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas'ta Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve ilçe müdürlerinin katılımı ile Milas Akçakaya, Bayır, Beyciler, Bozalan, Çukur, Çökertme, Fesleğen, Gökbel, Gürceğiz, Kıyıkışlacık Merkez, Meşelik ve Türkevleri mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Orhan Tavlı, Muğla'da meydana gelen orman yangınları sonrasında vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde görev yapan tüm muhtarlara teşekkür etti. Vali Tavlı, bölgenin tekrar yeşermesi amacıyla çalışmaların hemen başlatıldığını ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade ederek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ilk günden itibaren sahada olduğunu belirtti.

Vali Orhan Tavlı, "Orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren ormanlarımızı korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devletimizin tüm kurumları ve imkanları seferber edilmiştir" dedi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan karar ve tedbirlerin uygulanması noktasında muhtarların önemli rol üstlendiğini söyleyen Vali Orhan Tavlı, muhtarlardan aşılama çalışmaları için mahallelerindeki vatandaşları bilgilendirmelerini istedi. Toplantıda muhtarlar tarafından iletilen tüm ihtiyaç ve taleplerin takipçisi olacaklarını belirten Vali Tavlı, toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri