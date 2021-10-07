VALİ SU, 1300 YAŞINDAKİ ANIT AĞAÇ'TAN ZEYTİN TOPLADI

MERSİN'in Mut İlçesine bağlı Haydar Mahallesi'ne bulunan 1300 yaşındaki Anıt Zeytin Ağacı Vali Ali İhsan Su'nun da katılımıyla hasat edildi.

Zeytin hasat etkinliğine Vali Ali İhsan Su'nun yanısıra Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özgür Yalçın, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır'dan bilgi alarak ağaçtan zeytin toplayan Vali Ali İhsan Su, zeytinyağının çok şifalı olduğunu ve herkesin yemesini tavsiye ettiklerini belirterek, Polifenol oranı yüksek zeytinyağı daha da bir şifa kaynağı. Mut ilçemizde de yetişen zeytinlerimizden elde edilen zeytinyağının ponifenol oranı çok yüksek dedi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, 1300 yıllık Anıt Zeytin Ağacı'ndan elde edilecek zeytinyağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edileceği belirtildi.

İlçede 301 bin 993 dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Kayıtlı ve kayıtsız toplam 15 milyon zeytin ağacı varlığının bulunduğu ilçede bu yıl, 160 bin ton zeytin ve 15 bin ton da zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. İlçede 11 zeytin işleme tesisi ile 20 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösteriyor.

Vali Su ayrıca ilçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesi'nde Hacıahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce üretilen Kızılova Obruk Peyniri üretim yeri ile ilçedeki zeytinyağı fabrikalarında da incelemelerde bulundu.