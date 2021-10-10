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Vali Öner köy ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Öner köy ziyaretlerine devam ediyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyip, ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyip, ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

İnceleme ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vali Hüseyin Öner, merkeze bağlı Taşlıdere, Tazeköy ve Gölgeli köylerini ziyaret etti. Köylerdeki çalışmaları yerinde inceleyerek ihtiyaçları tespit eden Vali Öner, vatandaşların ilettiği taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için talimat verdi. Vali Öner, "Devlet olarak elimizden geldiği ölçüde imkanlarımızı yerinde kullanarak öncelik arz eden işlerimizi tamamlama gayretindeyiz. Bugün muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İlgili müdürlerimiz notlarını aldı. Yapılması elzem olan konularda hızlı hareket edeceğiz. Köylerimizi daha yaşanılır hale getirmek için tüm birimlerimizle hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Vali Öner, Taşlıdere Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Köy ziyaretlerinde Vali Öner'e Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, SYDV Müdürü Adem Demirci, ARAS Elektrik İl Koordinatörü Meryem Akpınar eşlik etti. - ARDAHAN

Vali Öner köy ziyaretlerine devam ediyor

Vali Öner köy ziyaretlerine devam ediyor

Vali Öner köy ziyaretlerine devam ediyor

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