Vali Mustafa Tutulmaz, 'Yunus Emreler Yazıyor' Adlı Hikaye Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul Etti - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz, "Yunus Emreler Yazıyor" Adlı Hikaye Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Mustafa Tutulmaz,

Vali Mustafa Tutulmaz, "Yunus Emreler Yazıyor" Adlı Hikaye Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul EttiVali Tutulmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Yunus Emreler Yazıyor" adlı hikaye yarışmasında "Hacer Anne" hikayesiyle Türkiye 3.

Vali Mustafa Tutulmaz, "Yunus Emreler Yazıyor" Adlı Hikaye Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul EttiVali Tutulmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Yunus Emreler Yazıyor" adlı hikaye yarışmasında "Hacer Anne" hikayesiyle Türkiye 3. olan Alaplı Merkez Ortaokulu öğrencisi Yusuf Yılmaz'ı makamında kabul etti, kutladı, başarılar diledi.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz, 'Yunus Emreler Yazıyor' Adlı Hikaye Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul Etti - Haberler
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