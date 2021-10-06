Vali Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman'ı Ziyaret Etti

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Vali Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman'ı Ziyaret Etti

Vali Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman'ı ziyaret etti, çalışmalarına yönelik bilgiler aldı, başarılar diledi.

Vali Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman'ı ziyaret etti, çalışmalarına yönelik bilgiler aldı, başarılar diledi.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman'ı Ziyaret Etti - Haberler
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