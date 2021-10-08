Vali Mustafa Tutulmaz, "Eğitime Devamlılıkta Ebeveyn, Çocuk ve Okul Etkileşimi" Konulu Konferansa KatıldıVali Mustafa Tutulmaz, Valiliğimizin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve psikolog Gözde Demir tarafından verilen "Eğitime Devamlılık ta Ebeveyn, Çocuk ve Okul Etkileşimi" konulu konferansa katıldı. Görüş ve önerilerini dile getirdi, tecrübelerini paylaştı.

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