Vali Işık Vatandaşlarımızın Sorun ve Taleplerini Dinledi - Haberler
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Vali Işık Vatandaşlarımızın Sorun ve Taleplerini Dinledi

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Vali Işık Vatandaşlarımızın Sorun ve Taleplerini Dinledi

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü buluşmalarının ekim ayı toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü buluşmalarının ekim ayı toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba günü Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlenen ve ilgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Vali Işık, yakından ilgilendiği vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinledi.

Karaman Valiliği/ BASIN

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