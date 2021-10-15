Vali Işık Tohum Dağıtım Törenine Katıldı

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli Macar fiği ve silajlık mısır tohumu dağıtım törenine katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım programına Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker, Av. Selman Oğuzhan Eser, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve üreticiler katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından "Üretim Sizden Destek Bizden Projesi" kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde toplam 198 üreticimize Macar fiği ve silajlık mısır tohumları dağıtımı yapıldı. Hayvancılık üretim faaliyetlerindeki kaba yem maliyetinin azaltılmasının amaçlandığı proje ile ilimiz hayvancılığı için en önemli girdilerden olan kaba yem açığının kapatılması ve münavebe sisteminde yem bitkilerinin ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Karaman Valiliği/BASIN

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