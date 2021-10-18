Vali Işık Genç Öğretmenin Cenaze Törenine Katıldı

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, trafik kazası sonucu vefat eden Karaman Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi öğretmeni Ahmet Raşit Duman'ın cenaze törenine katıldı.

Genç öğretmenin cenazesi, Hoca Ahmet Yesevi camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla şehir mezarlığında defnedildi.

Cenaze töreninin ardından merhum öğretmen Ahmet Raşit Duman'ın ailesine taziyede bulunan Vali Işık, genç öğretmene Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınları ile birlikte öğrencilerine ve milli eğitim camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Trafik kazası sonucu vefat eden genç öğretmenin cenazesine Vali Işık'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim camiası, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, görev yaptığı Karaman Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi yöneticileri ve öğrencileri katıldı. Karaman Valiliği/BASIN

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