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Vali Işık fidan dikim etkinliğine katıldı

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Vali Işık fidan dikim etkinliğine katıldı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yeşildere mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yeşildere mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü Etkinlikleri kapsamında Yeşildere yolu üzerinde AFAD İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Vali Işık yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, AFAD İl Müdürü Şerife Han, kurum müdürleri, AFAD İl Müdürlüğü personeli, tema vakfı üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Afet Risklerini Azaltma" teması ile gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde diktiği fidanların can suyunu veren Vali Işık, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için düzenlenen bu etkinlik ile ciğerlerimiz olan ormanlarımızın sadece insanlar için değil doğada var olan ve yaşamlarını sürdüren diğer canlılar içinde hayat kaynağı olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında 500 adet karaçam fidanı toprakla buluşturulurken 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü iki hafta boyunca ffarklı etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Vali Işık fidan dikim etkinliğine katıldı

Vali Işık fidan dikim etkinliğine katıldı

Vali Işık fidan dikim etkinliğine katıldı

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Işık fidan dikim etkinliğine katıldı - Haberler
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