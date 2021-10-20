Vali Güner, Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda Gençlerle Bir Arada

Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Vali Güner, yurt bölümlerini inceleyerek öğrenci ve yöneticilerle değerlendirmelerde bulundu.

Ardından gençlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Sinan Güner, İlimize gelen üniversite öğrencilerinin eğitim-öğretim hizmetlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için beslenme, barınma, ulaşım ve sosyal imkanlara kadar en iyi şartları sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette Vali Güner'e, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emine Koçoğlu eşlik etti.

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