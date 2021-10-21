Son dakika haberi... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den trafik kazasında yaralanan kıza ziyaret

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, polis aracının çarpması sonucu yaralanan 5 yaşındaki Nure Dikçe'yi hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan Dikçe, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, hastanede tedavi gören çocuğu ziyaret edip, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çocuğun ailesine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın geçmiş olsun dileklerini iletenErin, "Doktorlarımız minik kızımızla yakından ilgileniyor. İlk ameliyatı yapıldı. Ayağındaki kırıklar tespit edildi. Şu anda normal servise alınmış durumda. Tamamen sağlığına kavuşana kadar doktorlarımız ilgilenmeye devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.