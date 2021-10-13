Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de - Haberler
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Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de

Önceki gün Bozova'da okul servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden İrem Çelik, gözyaşları içinde toprağa verildi.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Önceki gün Bozova'da okul servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden İrem Çelik, gözyaşları içinde toprağa verildi. İlçeye bağlı Gerdek kırsal mahallesine giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, cenaze namazına katılarak Çelik ailesinin acısını paylaştı.

Kazada yaralanan diğer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Vali Erin, İrem Çelik adlı öğrencinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Aynı mahallede yaşayan şehit Mehmet Taş'ın ailesini de ziyaret eden Vali Erin, burada da çocuklara oyuncak hediye ederek aile ile sohbet etti.

Bozova'daki temaslarının ardından Siverek ve Viranşehir ilçelerini ziyaret eden Vali Erin, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel'den, gerçekleşen silahlı kavga ve saldırı olayları hakkında bilgi aldı.

Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de

Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de

Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de

Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de

Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de

Vali Erin, Bozova, Siverek ve Viranşehir'de

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