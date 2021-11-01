Vali Elban Başkanlığında Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

VALİ ELBAN BAŞKANLIĞINDA ÜNİVERSİTE GÜVENLİK KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar katıldı.

Toplantıda; öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi, güvenliğin devamlılığının sağlanması, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı üniversite öğrenci yurtlarında ve yakın çevresinde meydana gelebilecek olaylar öncesinde, gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi amacıyla yapılan genel güvenlik tedbirleri, mevcut çalışmalar, üniversitede muhtemel asayiş olayları ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, Adana'da eğitim ve öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hepsinin birer emanet olduğunu belirterek, onların huzur ve güvenliklerinin sağlanmasının en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Vali Elban, öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak gençlerimizin huzur içinde öğrenimlerine devam etmelerinin sağlanacağını belirtti.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu.

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