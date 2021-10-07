Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar'da Ceviz Hasadı Yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar'da Ceviz Hasadı Yaptı

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar'da Ceviz Hasadı Yaptı

Vali Ozan Balcı, Niksar ilçesi Serenli beldesinde gerçekleştirilen ceviz hasadı programına katıldı.

Vali Ozan Balcı, Niksar ilçesi Serenli beldesinde gerçekleştirilen ceviz hasadı programına katıldı.

Çiftçilerirle birlikte ceviz hasadı yapan ve ceviz soyma makinesini inceleyen Vali Dr. Ozan Balcı, çiftçilere bereketli ve hayırlı bir sezon diledi.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Niksar Serenli'de 4 bin 500 dönüm alana 80 bin ceviz diktik. 100 bine tamamlayacağız. Türkiye'nin en büyük ceviz bahçelerinden birini Serenli'ye kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ceviz dikmeye devam edeceğiz. " dedi.

Daha sonra Niksar Kaymakamı . İlhami Doğan ve beraberindeki heyetle Niksar Serenli Kadın Kooperatifine kazandırılan Ceviz Soyma Kurutma ve Boylama Ünitesi açılışını gerçekleştiren Vali Dr. Ozan Balcı, "Valiliğimiz koordinesinde, Tokat'ın Gücü Kadının Gücü sloganıyla Tokat merkezde ve her ilçemizde en az bir olmak üzere toplam 16 kadın kooperatifi kurduk. Tokat Kadın Kooperatifleri olarak örgütledik. Yaklaşık 5 milyon fon desteği sağladık. Kadınlarımızı üretime ve istihdama katılması için desteğimiz tam. " dedi.

Niksar Serenli'de ceviz fidanı dikilen alanlarda incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Dr. Ozan Balcı, "Ceviz projemiz devam ediyor. 500 bin cevizi toprakla buluşturduk. 500 bin ceviz daha dikiyoruz. Böylece Tokat'ımızda 1 MİLYON cevizi toprakla buluşturmuş olacağız. " dedi.

Niksar ilçe programında değerlendirmelerde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, "Niksar ilçemize; Hükümet Konağı, İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi, Yüzme Havuzu, Spor Salonu, Halı Sahalar, OSB'ye Anaokulu, Kreş, Camii kazandırıyoruz. Niksarlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar ilçesindee çalışmalarını yürüten MTA Jeotermal Sondaj Kampını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Niksar'da topraksız Jeotermal Teknolojik Tarım yapmak için sıcak su taramaları yapıyoruz. Jeotermal suyu sadece tarımda değil, kaplıca olarak da kullanacağız. " dedi.

Niksar'da 7 dekar TKDK, 1 dekar DOKAP, 2 dekar kendi imkanları olmak üzere toplam 10 dekar alanda sebze üretimi yapan çiftçinin serasında incelemelerde bulunarak üreticiyle sohbet eden Vali Dr. Ozan Balcı, " Tarıma, üretime, çiftçiye desteğimiz tam. " diyerek üreticiye hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. 07 Ekim 2021 Haber : Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Kubilay Aka Burak Sergen İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar'da Ceviz Hasadı Yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 20:10:57. #1.17#