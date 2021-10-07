Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar'da Ceviz Hasadı Yaptı

Vali Ozan Balcı, Niksar ilçesi Serenli beldesinde gerçekleştirilen ceviz hasadı programına katıldı.

Çiftçilerirle birlikte ceviz hasadı yapan ve ceviz soyma makinesini inceleyen Vali Dr. Ozan Balcı, çiftçilere bereketli ve hayırlı bir sezon diledi.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Niksar Serenli'de 4 bin 500 dönüm alana 80 bin ceviz diktik. 100 bine tamamlayacağız. Türkiye'nin en büyük ceviz bahçelerinden birini Serenli'ye kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ceviz dikmeye devam edeceğiz. " dedi.

Daha sonra Niksar Kaymakamı . İlhami Doğan ve beraberindeki heyetle Niksar Serenli Kadın Kooperatifine kazandırılan Ceviz Soyma Kurutma ve Boylama Ünitesi açılışını gerçekleştiren Vali Dr. Ozan Balcı, "Valiliğimiz koordinesinde, Tokat'ın Gücü Kadının Gücü sloganıyla Tokat merkezde ve her ilçemizde en az bir olmak üzere toplam 16 kadın kooperatifi kurduk. Tokat Kadın Kooperatifleri olarak örgütledik. Yaklaşık 5 milyon fon desteği sağladık. Kadınlarımızı üretime ve istihdama katılması için desteğimiz tam. " dedi.

Niksar Serenli'de ceviz fidanı dikilen alanlarda incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Dr. Ozan Balcı, "Ceviz projemiz devam ediyor. 500 bin cevizi toprakla buluşturduk. 500 bin ceviz daha dikiyoruz. Böylece Tokat'ımızda 1 MİLYON cevizi toprakla buluşturmuş olacağız. " dedi.

Niksar ilçe programında değerlendirmelerde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, "Niksar ilçemize; Hükümet Konağı, İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi, Yüzme Havuzu, Spor Salonu, Halı Sahalar, OSB'ye Anaokulu, Kreş, Camii kazandırıyoruz. Niksarlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, Niksar ilçesindee çalışmalarını yürüten MTA Jeotermal Sondaj Kampını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Niksar'da topraksız Jeotermal Teknolojik Tarım yapmak için sıcak su taramaları yapıyoruz. Jeotermal suyu sadece tarımda değil, kaplıca olarak da kullanacağız. " dedi.

Niksar'da 7 dekar TKDK, 1 dekar DOKAP, 2 dekar kendi imkanları olmak üzere toplam 10 dekar alanda sebze üretimi yapan çiftçinin serasında incelemelerde bulunarak üreticiyle sohbet eden Vali Dr. Ozan Balcı, " Tarıma, üretime, çiftçiye desteğimiz tam. " diyerek üreticiye hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. 07 Ekim 2021 Haber : Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

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