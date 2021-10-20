Vali Canalp, Türkiye'deki En Büyük 3. Ceviz İşletmesinde Yapılan Ceviz Hasadına Katıldı

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Valisi Ekrem Canalp Uzunköprü ilçesi Sipahi köyünde 1. 300 dekar arazi üzerine kurulan ve 20 bin 500 ceviz ağacının bulunduğu cevizli bahçe tesislerinde ceviz hasadına katıldı.

Cevizli Bahçe Trakya işletmesinde Uzunköprü kaymakamı Hakan Yavuz Aslan ve işletme sahibi Hakkı Akhan tarafından karşılanan Edirne Valisi Ekrem Canalp 2011 yılında bozuk orman arazisi üzerine kurulan tesis hakkında bilgiler aldı. Sulama ve ceviz işleme tesislerini inceleyen Vali Canalp, daha sonra ceviz hasadına katıldı.

İşletme sahibi Hakkı Akhan, 2009 yılında temelleri atılan ve 2011 yılından bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden Cevizli Bahçe Trakya'nın toplam 1. 300 dekar alan üzerinde üretimini yaptıklarını ve toplamda 20. 500 dikili ceviz ağacı ile Türkiye'nin en büyük ceviz üretim plantasyonlarından birine ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki arazi bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla toplulaştırma çalışmaları sürüyor. Tarımda üretimi arttırmanın yol ve yöntemlerinden bir tanesi de uygun ölçekte tarımsal arazilere sahip olabilmektir. Bugün burada gelmiş olduğumuz arazide ölçek açısından son derece uygun bir arazidir ve tek bir alan içerisinde memleketimizin en fazla ihtiyaç duyduğu tarımsal ürünlerden bir tanesi olan ceviz bulunmaktadır. Dünyada en fazla tüketicisi üçüncü ülke konumdayız ancak üretimimiz tükettiğimizin üçte ikisini ancak karşılamaktadır. Buradaki arazi kullanım dışı kalmış verimsiz olan bir arazi iken Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kira karşılığı devredilmiştir ve şu anda aradan geçen 11 yıl sonra muazzam bir şekilde ceviz üretimini gerçekleştirmektedir. Bizim ülke olarak ihtiyaçlarından bir tanesi de budur. Biz bir tarafından küçük ölçekli yapmış oldukları üretim devam edecek ama aynı zamanda bu şekildeki devasa tarım arazilerine de ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de 10 binlerce dönümlük arazide plantasyon tarımı yapılan tek ürünün üretilmiş olduğu yeni bir paradigmaya da ihtiyacı olduğunu belirten Vali Canalp; "Bugün burada bunun çok güzel başarılı örneklerinden bir tanesi Türkiye'deki en büyük 3. Ceviz işletmesini gezmekten çok mutluluk duyuyorum. Bu işletmeyi de Edirne'mize memleketimize kazandıran derneğimize selamlarımı iletiyor ve çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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