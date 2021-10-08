VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞLANLIĞINDA KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PLANLAMA VE GELİŞTİRME KURULU 2021 YILI 2. DÖNEM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 Yılı 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı amacının Şırnak'ımızın sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, bu doğrultuda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde çözümler üretilmeye devam edileceğini belirtti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda kurumlar tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan ve bundan yapılacak çalışmalar görüşüldü. İlgili konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunularak muhtelif kararlar alındı.

Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkan V. Kamil Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Derya Yücel, Vali Yardımcıları Ali Erdoğan ile Murat Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Yürektürk, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Sadık Bora, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, Öğretim Görevlisi Abdurrahim Erat, KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör, DİKA Koordinatörü Murat Katı ve Şırnak İş Adamları Derneği Başkanı Nihat Bilişik katıldı.

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