Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret - Haberler
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Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | Yerel

Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii'ne 5 aylık süre zarfında 300 bin kişi ziyaret etti.

ZONGULDAK (İHA) - Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii'ne 5 aylık süre zarfında 300 bin kişi ziyaret etti.

Zonguldak'ta geçen Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Uzun Mehmet camii ilgi odağa olmaya devam ediyor. Her gün yüzlerce kişinin akın ettiği Uzun Mehmet Camii'ne 5 aylık süre zarfında ziyaret rakamları açıklandı. Camiye 5 aylık süre içerisinde 300 bin kişi ziyaret ettiği öğrenildi. Öte yandan ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu ise Kastamonu, Bartın, Sinop, gurbetçiler ve üniversite öğrencileri oluşturdu.

Caminin yapımında emeği geçenlerden teşekkür eden Temel Öztürk, "Bizim bu Zonguldak'a sebep olanlardan, yapan yaptıran en ufak hizmeti geçenlerden Allah razı olsun. Benim gibi birçokları beğendi. Çok yabancılar gelip ziyaret ediyorlar. Cami çok muhteşem. Planı projesi temeli olsun her şeyi çok muntazam. Cemaatle dolarsa dokunma keyfine. Cuma günleri epey cemaat oluyor. İki sıra cemaat oluyor. Çay ocağı da var. Altında otoparkı da var" diye konuştu.

Camiye ilk kez gelen Fatma Özdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek caminin kentin önemli bir simgesi olduğunu ifade etti. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında caminin giriş ve çıkışlarına dezenfektan standları da konularak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret

Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret

Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret

Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret
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Haber: Uzun Mehmet Camii'ne büyük ilgi: 5 ayda 300 bin ziyaret - Haberler
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