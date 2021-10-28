Uzmanlar inmenin tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeleri ele aldı

Türk Nöroloji Derneğince 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda, inmenin tanı ve tedavisiyle ilgili güncel gelişmeler ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantı Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu ile Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir'in oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Bilgehan Acar, "Hiç inme geçirmemek için: Nasıl başarılabilir?", Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Murat Çabalar, "İnme mi geçiriyorum? Ne yapmalı?" ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Aysel Milanlıoğlu, "Akut inme tedavisi: Sorunlar, çözümler" başlıklı sunum yaptı.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Topçuoğlu yaptığı konuşmada, "İnme önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Yaşlanan nüfusumuz ile bizim için yakın gelecekte ciddi problem olmaya devam edecek. Korunmak için sağlıklı kiloda olmak, tansiyon, kan şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutmak, tedavi olmak için de 112'yi aramak gerektiğini bilmek lazım. Özü budur." ifadelerini kullandı.

"İnmeye bağlı ölüm Kovid-19'a bağlı ölümlerden fazla"

Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir de Kovid-19 salgını sırasında inme bulguları olan kişilerin hastaneye gelmekte ve 112'yi aramakta geciktiklerini belirterek, "İnmeye bağlı ölüm Kovid-19'a bağlı ölümlerden fazla. Bu sebeple kolda güçsüzlük, konuşmada bozulma ve yüzde kayma şikayeti olan hastalar için vakit kaybetmeden 112'nin aranması inme ile mücadelenin kazanılması için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberi Kaydet