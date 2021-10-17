Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Haberler | Sağlık

Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor Erkurt, "Tüm hastaları korona virüs olarak değerlendirmek doğru değil" Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanmaya başlanıyor.

Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor

Erkurt, "Tüm hastaları korona virüs olarak değerlendirmek doğru değil"

MALATYA - Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanmaya başlanıyor. Uzmanlar, grip aşılarının korona virüsten, korona virüs aşılarının ise gripten korumayacağını belirtiyor. Bağışıklığı düşük hastalar, kanser hastaları, kronik hastalar ve 65 yaş üstüne grip aşısını öneriliyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi SBE İmmünohematoloji ABD başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, " Türkiye'de aşılanmanın artmasıyla insanların kendilerini daha güvenli hissetmesine bağlı olarak, maske kullanımının da azalmasıyla mevsimsel grip vakaları görmekteyiz" dedi.

Erkurt, grip ve korona virüs aşısının birbirinin yerini tutmadığını belirterek, " Şu an mevsimsel grip sezonuna girdiğimiz için mevsimsel grip vakaları mutlaka olacaktır. Bunu çevremizde görüyoruz. Tabi korona virüs salgınında tüm hastaları korona virüs olarak değerlendirmek doğru değil. Geçen sene hastalığın Türkiye'de ortaya çıktığı Mart ayından itibaren, yoğun derecede maske kullanımı olduğu için geçen sene mevsimsel grip etkeni çok görülmedi. Neredeyse grip kayboldu. Ama bu yıl Türkiye'de aşılanmanın artmasıyla insanların kendilerini daha güvenli hissetmesine bağlı olarak maske kullanımının da azalmasıyla. Mevsimsel grip vakaları görmekteyiz. Bunlarda çoğaldı. Mevsimsel grip etkeni olarak ülkemizde şuanda parvovirüs, rhinovirüs ve korona virüs OC43 etkenleri izole edilmekte. Korona virüs aşısı olan insanlarımız 14 gün sonrasında grip aşısı olabilir" şeklinde konuştu.

Korona virüs delta varyantının septomları ile grip virüsünün septomlarının birbirine benzediğini ifade eden Erkurt, "Klinik gözlemlerimize baktığımızda korona virüs delta varyantının septomlarıyla grip virüsün septomları birbirine çok yakın. Yani burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, vücut ağrısı bu iki virüs etkeninde de görülmekte. O bakımdan ilk önce korona virüs salgını çağında olduğumuz için burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, vücut ve kas ağrısı olan insanlarımızda ilk önce Covid testi yapılmalı. Sonrasında Covid testi negatifse o zaman bunu mevsimsel grip olarak değerlendirilmeli. Özellikle bağışıklığı düşük hastalar, kanser hastaları, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstüne grip aşısını öneriyoruz" diye konuştu.

Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor

Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor

Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor

Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor
İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Son Dakika Haberleri
'Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test'

'Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test'

 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu İsmet Uçma Ali Babacan Devlet Bahçeli
Magazin Kubilay Aka Müge Anlı İdo Tatlıses
Spor Hakan Çalhanoğlu Sergio Perez Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 14:19:40. #1.12#