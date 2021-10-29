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Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu Burdur'da bir uzman erbaş kaldığı otel odasında ölü bulundu.

BURDUR (İHA) - Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu

BURDUR - Burdur'da bir uzman erbaş kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Merkez Burç Mahallesi'nde bulunan bir oteldeki görevli, otelde kalan uzman erbaş Göktür Demir'in sabah kahvaltısına inmediğini fark etti. Telefona da cevap vermeyen Bitlis Tatvan'da görevli Demir'in odasına girildiğinde genci kanlar içinde gören görevliler 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Demir'in bileklerini keserek intihar ettiğini tespit edince polis ekiplerine haber verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otelde inceleme yaparken, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu

Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu

Uzman erbaş otel odasında ölü bulundu

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