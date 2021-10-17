ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU - Haberler
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ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yollar kazalara neden oldu.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yollar kazalara neden oldu. Üsküdar D-100 Karayolu ve Çamlıca TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kazalar meydana geldi. Araçlarda hasar meydana gelirken, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Üsküdar D-100 Karayolu Harem istikametinde yaşanan kazaya, İETT otobüsü ve iki otomobil karıştı. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar meydana geldi. Olay nedeniyle Harem istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Yağış nedeniyle meydana gelen diğer zincirleme kaza ise Ümraniye Çamlıca TEM Bağlantı Yolu'nda yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde tek taraflı kaza yapan bir otomobili fark eden Süleyman Yetiş yönetimindeki 34 BFH 239 plakalı minibüs kayganlaşan yolda duramadı ve önünde ilerleyen Ahmet Çimen yönetimindeki taksiye çarptı. Taksi ise Hüseyin Hakkı Çalık yönetimindeki 41 BE 860 plakalı otomobile vurdu. Kazada taksinin arka koltuğunda oturan kadın yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Taksideki yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü Hüseyin Hakkı Çalık, Önde kaza vardı. Kazayı görünce yavaşladık, durduk. Minibüs duramadı. Önce taksiye vurdu, taksi de bana vurdu. 2 tane hafif yaralı var. dedi.

ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU

ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU

ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU

ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU

ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU

ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU

ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU
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Haber: ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE YAĞIŞLI HAVA ZİNCİRLEME KAZALARA NEDEN OLDU - Haberler
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