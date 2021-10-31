ÜSKÜDAR'DA KIZILAY HAFTASI KUTLAMALARI

Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında Kızılay gönüllüleri, Üsküdar Kaymakamlığı önünde toplandı. Yaklaşık 50 kişilik grup ellerinde Kızılay Haftası yazan pankart ile Üsküdar Meydan'da bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Çadırı'na doğru yürüyüşe başladı. İçlerinde Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Özsoy, Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi ve Türk Kızılay Üsküdar Şube Başkanı Mustafa Karadeniz'in de bulunduğu grup 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası için yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Üsküdar Meydanı'na geldi. Yürüyüş sırasında grubun karşısına çıkan Ordu Tanıtım Günleri için İstanbul'da bulunan Ordu Belediyesi Bando Takımı Türk Kızılay için 'Harbiye Marşı' çaldı. Üsküdar Meydanı'nda yapılan konuşmanın sunumunu Genç Kızılay İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Kan Hizmetleri Birim Başkanı Elif Acıtan yaptı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Özsoy ve Türk Kızılay Üsküdar Şube Başkanı Mustafa Karadeniz'in konuşmalarının ardından kan bağış etkinliği düzenlendi.

"2020-2021 SENESİNDE 44 KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ YAPTIK"

"BİZLER KENDİNİ İYİLİK YOLUNA ADAYAN GÖNÜLLÜLERİZ"

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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