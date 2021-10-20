Uşak'ta aracında uyuşturucu hap bulunan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 8 bin 94 lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta aracında uyuşturucu hap bulunan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 8 bin 94 lira ceza

AA / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel
Uşak'ta aracında uyuşturucu hap bulunan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 8 bin 94 lira ceza

Uşak'ın Eşme ilçesinde denetim sırasında alkollü olduğu tespit edilen ehliyetsiz sürücünün otomobilinde uyuşturucu hap bulundu.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde denetim sırasında alkollü olduğu tespit edilen ehliyetsiz sürücünün otomobilinde uyuşturucu hap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki denetimler sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücünün 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada ise 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 94 lira para cezası uygulandı.

Sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Enes Egemen Çıvgın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title