Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı

UŞAK (Habermetre) - Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasılyla başladı.

Törende, Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkan Vekili Hikmet Kahraman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine Milletvekili Özkan Yalım, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ile siyasi partilerin il başkanları, daire müdürleri, askerler, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında yarın saat 10. 15'de Vali Funda Kocabıyık makamında tebrikleri kabulünün ardından, saat 10. 30'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kutlama programı düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atapark'ta saat 11. 30'da düzenlenecek Kortej Yürüyüşü ile son bulacak.

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