ÜNYE'DE ATLAR CUMHURİYET İÇİN KOŞTU

İKİZCE, ORDU (Habermetre) - Ünye Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Belediye Binicilik ve Sosyal tesislerinde çok sayıda ilin katılımı ile Cumhuriyet Koşusu Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Güzel bir havada geçen ve vatandaşlar tarafından da yoğun bir ilgi gören yarışları Cumhuriyetin kuruluşu vesilesi ile gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, katılımcılara teşekkür etti.

Ünye belediyesi tarafından 31 Ekim Pazar günü düzenlenen yarışlar 10 kategoride gerçekleştirildi.

Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Taze Beşli, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, Minik Tay ve Yerli Dörtnal olmak üzere gerçekleştirilen yarışlar büyük çekişmelere sahne oldu.

Başkan Tavlı, "Ata Sporumuz Olan Biniciliğin Gelişmesi İçin Gayret Gösteriyoruz"

Düzenlenen yarışlar sonrası ödül töreninde bir konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılını ata sporumuz olan Rahvan At yarışları ile kutlamanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ata sporumuz olan biniciliğin gelişmesi için tesislerimizi yenileyerek ve geliştirerek halkımızın hizmetine sunduk. Bugün halkımızın yoğun katılım göstermesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesidir. Türk milletinin tarihinde at en değerli varlıklardan bir tanesidir. Bugünde atlarımızın yarışlarını keyifli bir şekilde izledik. Organizasyonumuza katılan tüm yarışmacılar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen yarışlarda kategoriler göre sonuçlar şu şekilde oldu;

Baş;

Çarşamba'dan Yahya Polat Çarşamba'dan İsa İleri Ünye'den Bahri Çatoğlu Başaltı;

Osmancık'tan Erol Cebeci Ünye'den Bekir Özcan Ünye'den Hasan Yıldız Büyük Orta;

Korgan'dan Mustafa Pişmek Çarşamba'dan Musa Taflan Çarşamba'dan İsa İleri Küçük Orta;

Ünye'den Adnan Durak Ordu'dan Emin Şanlıtürk Kayseri'den Göksel Koçak Deste;

Osmancık'tan Erol Cebeci Ordu'dan Murat Maraşlı Ünye'den Mustafa Duman Taze Beşli;

Giresun'dan Tolga Sıbıç Çarşamba'dan Durmuş Korkmaz Ünye'den Galip Ergün Dörtlü Tay;

Çarşamba'dan İlyas Sağlam Fatsa'dan Tayfun Karataş Kayseri'den Mustafa Kıvrak Üçlü Tay;

İkizce'den Şahmal Kırçal Giresun'dan Ali Akbay Çarşamba'dan Sefa Çakır Minik Tay;

Çarşamba'dan İlyas Sağlam Ünye'den Muhammet Okutucu Çarşamba'dan Hüseyin Harmancı Yerli Dörtnal;

İkizce'den Yusuf Altın Ünye Kale Köyünden Uğur Pehlivan İkizce'den Hatice Ovalı

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