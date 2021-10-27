Ünlü VALORANT sunucusu Yinsu Collins kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi

Ünlü VALORANT sunucusu ve espor gazetecisi Yinsu Collins, Twitter hesabından kendisine yapılan eleştirilere sert bir dille cevap verdi. Detaylar haberimizde.

Valorant Champions Tour'un şu ana kadar gerçekleşen neredeyse tüm turnuvalarında görev alan başarılı espor gazetecisi ve sunucusu Yinsu Collins, VALORANT hesabının derecesi yüzünden yoğun eleştiriye maruz kaldı. Eleştiriler, Collins'in oyunda Gümüş-Altın aralığında bir derecesi olduğunu ve bu yüzden kendisinin kötü bir sunucu olduğu yönündeydi.

Bir kullanıcı bir forum sitesinde "Sunuculuk için gereken minimum derece nedir?" şeklinde bir soru sorarak Collins'in yeterli seviyede olmadığını belirtmeye çalıştı. Collins, eleştirileri mantıklı bulmadı ve sitem dolu bir Tweet atarak eleştirilere tepkisini gösterdi.

Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide cevabını veren Collins şunları söyledi:

"Derecem nedeniyle Valorant sunuculuğu için yeterince iyi olmadığımla ilgili bu kadar çok mesaj ve yorum almam çok garip. Benim 3 tane işim var. Boş zamanımı her bölgedeki profesyonelleri inceleyerek ve izleyerek/oyunu öğrenerek geçiriyorum. Şanslıysam ayda yaklaşık 5-10 oyun oynuyorum."

"Uyumak ve yemek yemek yerine dereceli oynasaydım, evet kesinlikle daha iyi olacaktım. Ayda yaklaşık 5-6 saat oynayarak gümüş/altın olduğum gerçeğinden utanmıyorum ve bunun 10 bin saatten fazla oyun incelemesi/röportajının değerini düşürdüğünü düşünüyorsanız, o zaman bir moronsunuz."

Bu paylaşımın ardından gönderinin altında Collins'e destek mesajları gelmeye başladı. Sizler bu eleştirileri mantıklı buluyor musunuz? Değerli görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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