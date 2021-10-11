ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Ünlü şef Ömür Akkor Anadolu'nun binlerce yıllık lezzetleri Üsküdar'a taşıdı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu'nun en eski lezzetlerinin izinden giden Şef, Yazar Ömür Akkor'un öncülüğünde "Anadolu'nun Binlerce Yılı" canlı yemek sergisi düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı binlerce yılı aşkın Anadolu'da kullanılan mutfak aletleri ve Anadolu'nun enfes lezzetlerini aynı anda sunan sergi açılışı, düzenlenen basın kahvaltısı ile başladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen kahvaltının ardından, Şef Yazar Ömür Akkor'un anlatımıyla Anadolu tarihinin lezzet kültürünün tüm unsurlarını barındıran canlı yemek sergisi düzenlendi. Akkor, sergi sırasında katılımcıları, Anadolu'nun en eski mutfaklarına uzanan zaman yolculuğuna çıkarttı.

"Üsküdar'da çok özel bir sergi"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Evet bugün Üsküdar'da güzel sergilerimizden bir tanesine daha ev sahipliği yapıyoruz. Üsküdar'da çok özel bir sergi, Şef Ömür Akkor'un Anadolu'nun binlerce yıllık lezzetinin hikayesi, iki gün boyunca vatandaşlarımızı sunumunu hazırladık. Burada önemli bir konu bizim özellikle gastronomi yemek kültürümüzün mutfakta göründüğü gibi olmadığını, bu işin çok çok kadim bir tarihinin olduğu, binlerce yıllık geçmişinin olduğunu Ömür bey, en güzel şekilde canlı canlı anlatıyor. Çünkü bizim topraklarımız, Anadolu özellikle binlerce yıl var ve binlerce yıllık yemek kültürümüzün geldiği aşamalar var. İlk yıllardan on bin yıl, yirmi bin yıl önce Anadolu'da insanların beslenmesi, topraktan hani yemeklerini taştan nasıl çıkardık burada canlı anlatımı var. Çok zengin bir yemek kültürümüz var." dedi.

"Anadolu çok zengin bir kültür"

Ünlü Şef Ömür Akkor ise " Heyecanlıyız bir kere Üsküdar'da olmak her zaman heyecan verici. Tarihi bir mekandayız. Selimiye Hamamı'ndayız. Selimiye Camii ve Selimiye hamamı çok güzel bir kompleks. Buranın içinde olmak yemekleri anlatmak da ayrı bir heyecan. Tabii yemek benim için her zaman heyecan verici ama bu masada 50 bin yıla yakın bir geçmişten bahsediyoruz. Yani dünyada bu elli bin yıllık benim yemek geçmişim var diyecek bir topluluk da bulamazsınız. Siz bunu Amerika'da rastlamazsınız. Afrika'da ya da Rusya'da, Avrupa'da rastlamazsınız. Anadolu çok zengin bir kültür" diye konuştu.