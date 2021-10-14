Vali Çeber,

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bünyesinde gerçekleştirilen "13. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" açılış programına katıldı. Recep tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılı münasebetiyle 14-16 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan "XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" açılış programı Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Rize Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Kübra Baka Kılıç, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) İdari, Mali ve Hukuki İşler Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, il müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, "Dilin, bir milletin geleceği için ne kadar değerli ve önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Toplumu oluşturan bireyler arasındaki iletişimi sağlayan diller, tarihsel süreç içerisinde milletleşme ve kimlik edinme sürecinin en önemli unsuru olmuştur. Dünü bugüne bağlayıp bugünü geleceğe taşıyan en önemli değerlerimizden biri şüphesiz dildir. Asırlar süren bir birikimle oluşan kültürümüzün en önemli taşıyıcısıdır.

Tarih sahnesinde kesintisiz bir şekilde on altı Türk devleti kuran Milletimizin beslendiği kaynakların başında hiç şüphesiz dili gelmektedir. Türk dili asırlardır yazılı ve sözlü olarak varlığını devam ettirmiş, Türk milletinin tarih sahnesindeki en önemli güçlerinden biri olarak bugün dünyanın en eski yazı dillerinden biri olmuştur. Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılmış, çeşitli milletlerle kültür alışverişinde bulunmuştur. Türkçe, bugün çeşitli lehçe ve ağızlarıyla konuşulmaktadır.

Türkçenin tüm yönleriyle ele alınacağı bu sempozyumda, Türkçe'nin dünya üzerindeki konumu, gelişimi, dünü, bugünü ve yarını ele alınacak; Türkçenin geleceğine ışık tutacak çalışma yöntemlerinin ortaya konması sağlanacaktır" dedi.

Üç gün sürecek olan sempozyumda, açılış ve kapanış oturumu ile birlikte 12 oturum gerçekleştirilecek olup, toplam 197 bildiri sunulacak.

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