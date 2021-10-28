'Üniversite-Sanayi El Ele Gençler Hazır Geleceğe' Projesinin Basın Lansman Toplantısı Gerçekleşti Yeni

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile Çorlu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odaları ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ortaklığında hayata geçireceği 'Üniversite-Sanayi El Ele, Gençler Hazır Geleceğe' projesinin basın lansman toplantısı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz YILDRIM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Çorlu Kaymakamı Cafer SARILI, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet VOLKAN, Çorlu TÜGVA İlçe Temsilcisi Mustafa KELLE, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe KOPUZ, Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şeniz ÖZHAN ve basın mensupları katıldı. Toplantıda proje ile ilgili basın mensuplarına bilgiler aktarıldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN konuyla ilgili olarak "Proje kapsamda, Çorlu ve Çerkezköy çevresinde bir mesleği olmayan lise ve meslek yüksekokulu mezunu işsiz gençlerin alanında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak verilecek meslek edindirme eğitimleri ile yetiştirilmesi ve bu kişilerin sanayide aranan, yüksek vasıflı teknik elemanlar olarak istihdam edilmesi hedefleniyor. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. Projeye emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

'Üniversite-Sanayi El Ele, Gençler Hazır Geleceğe' projesi ile Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine tahsisli atıl binanın tadilatının gerçekleştirilerek CNC, Talaşlı İmalat ve Makine Bakım Atölyesi, Mekatronik ve Otomasyon Atölyesi, Teknoloji ve Tasarım Atölyesi ve İcathane'nin oluşturulması suretiyle bölgenin ihtiyacı olan bir mesleki eğitim merkezinin kurulması amaçlanıyor. Toplam bütçesi 1. 810. 000 TL olan projenin 1. 400. 000 TL'si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

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