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Üniversite öğrencileri, polis ekipleri tarafından bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üniversite öğrencileri, polis ekipleri tarafından bilgilendirildi

Malatya'da üniversite öğrencileri, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık konularında polis ekipleri tarafından bilgilendirildiler.

MALATYA (İHA) - Malatya'da üniversite öğrencileri, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık konularında polis ekipleri tarafından bilgilendirildiler.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında vatandaşları doğru internet kullanımı konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler, İnönü Üniversitesi kampüsünde öğrencileri "Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık" gibi konularda hazırlanan el broşürlerini dağıtarak bilgilendirldiler. Stant ve bilgilendirme faaliyetleri 08 Ekim gününe kadar devam edecek. - MALATYA

Üniversite öğrencileri, polis ekipleri tarafından bilgilendirildi

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