ÜNİDOKAP Rektörleri Giresun'daydı…

GİRESUN (Habermetre) - Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın dönem başkanlığını yürüttüğü ÜNİDOKAP (DOKAP Bölgesi Üniversiteleri Birliği)'nin 4. sünü düzenlediği sempozyum nedeniyle birlik üniversitelerinin rektörleri 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Giresun'daydı.

Sempozyum programı kapsamında Üniversitemiz tarafından organize edilen Kümbet Yayla Turuna katılan rektörler daha sonra sempozyum oturumlarına katılmak üzere ayrıldılar.

"Küresel İklim Değişikliği ve Dokap Bölgelerine Etkileri" konulu sempozyumun tüm oturumları 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirildi.

Küresel iklim değişikliği, su kaynakları, çevre sorunları ve doğal afetler başlıkları altında çok sayıda bilim adamının bildiri ve tebliğ sunduğu sempozyum oldukça yoğun bir ilgi gördü.

Ünidokap Birliğine bağlı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman,

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın,

Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu,

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan,

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı,

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin,

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen,

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin,

Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan sempozyum programına katılarak destek verdiler.

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