ANTALYA (İHA) - Umumi tuvalette çıplak yakalandı, gazetecilere öpücük atıp el salladı

Gazetecilerin 'Çıplak ne yapıyordun orada?' sorusuna ise "Herkes ne yapıyorsa bende aynısını yapıyordum' cevabını verdi

ANTALYA - Antalya'da lavaboya girip üzerindeki giysileri çıkartan bir kişi, cemaatin ihbarıyla polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Üzeri giydirilerek ekipler tarafından ambulansa alınan genç adam, kendilerini görüntüleyen gazetecilere önce öpücük atıp el salladı, 'Çıplak ne yapıyordun orada?' sorusuna ise, 'Herkes ne yapıyorsa ben de aynısını yapıyordum' cevabını verdi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde umumi tuvaletteki lavabolarda yaşandı. Lavaboya giden cemaat, zemin katta bir kişinin üzerindeki kıyafetleri çıkartıp, garip hareketler yaptığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, lavabolar kısmına inerek ismi 'Uğur' olduğu öğrenilen gencin kıyafetlerini giymesini istedi.

Öpücük atıp el salladı

Kıyafetlerini giyip polis ve sağlık ekipleriyle birlikte dışarıya çıkan genç adam, ambulansa bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere önce öpücük atıp el salladı, ardından ambulanstan inerek görüntülenmesine tepki gösterdi.

"Niye böyle sorular soruyorsun hemşerim"

Gazetecilerin 'Çıplak ne yapıyordun orada?' sorusuna genç adam, "Herkes ne yapıyorsa ben de aynısını yapıyordum. Duş alıyordum. Kimliğini göstersene bana. Polis misin sen? Nerelisin sen? Niye böyle sorular soruyorsun hemşerim. Tuvalette duş alırsın, küçük abdestini yaparsın. Siz ne yaparsınız tuvalette?" cevabını verdi.

Tepkisinin ardından tekrar kameralara el sallayarak ambulansa binen genç, sağlık kontrolü için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.