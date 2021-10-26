Son dakika haberleri: Ümraniye'de scooter faciası kamerada...İETT aracının altında kalıp metrelerce sürüklendi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de scooter faciası kamerada... İett aracının altında kalıp metrelerce sürüklendi

Ümraniye'de dikkatsiz açılan kapı scooterlı kadının hayatına mal olacaktı

İSTANBUL - Ümraniye'de elektrikli scooter ile ilerleyen genç kadın, aracını park eden sürücünün dikkatsizce açtığı kapıya çarparak yola savruldu. Yola düşen kadın o esnada yolda ilerleyen İETT otobüsünün altında kaldı. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının, dikkatsizce açılan araç kapısına çarpıp İETT otobüsü altında kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde saat 08.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli scooterla yolda hareket halinde olan İlknur Akkaya, yol kenarında park eden ticari araç sürücüsünün kapıyı dikkatsizce ve bir anda açmasıyla kapıya çarptı. Kapıya çarparak savrulan genç kadın Akkaya, yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse İETT otobüsünün altında kalarak ağır yaralanan genç kadını hastaneye kaldırdı.

Kadının İETT otobüsü altında kalarak ağır yaralandığı kaza kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde, elektrikli scooter ile ilerleyen kadın, ticari araç sürücüsünün kapıyı bir anda açmasıyla kapıya çarpıp yola savrularak İETT otobüsü altında kalıyor.

"Metrelerce sürüklendi"

Kazayı gören Atilla Topçu, "Sabah saatlerinde ofisimde oturuyordum. Büyük bir ses duydum. Dışarı fırladım. Otobüsün altında kalan scooter kullanıcısı bir kadının yerde yattığını gördüm. Orta yaşlarda bir kadındı. Duyduğumuza göre sol tarafta park eden araç sürücüsü kapısını açınca scooter kullanan kadın çarpmış ve yola savrulmuş. Otobüste üzerinden geçmiş. Yaklaşık 6 metre sürüklenmiş. Zaten yerde kanlar içerisinde yatıyordu. Ambulans geldi, yaralıyı hastaneye kaldırdı.