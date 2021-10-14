Uluslararası Kadın Sempozyumu İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilyurt semtinde yarın açılışını yapacağı Mustafa Necati Kültür Merkezi'nin ilk etkinliği Uluslararası Kadın Sempozyumu olacak. 15-16 Ekim 2021 tarihlerindeki sempozyumda farklı coğrafyalardan kadınlar kendi mücadelelerini aktaracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde Uluslararası Kadın Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyor. Mustafa Necati Kültür Merkezi'nin ilk etkinliği olacak sempozyumda farklı coğrafyalardan kadınlar kendi mücadelelerini aktaracak. Yarın 14. 00'te başlayacak sempozyumun açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka yapacak.

Aktivistler anlatacak

Türkiye'de kadın teması ile geçen Mart ayında dört şehirde yapılan Kadın Oyunları Festivali'nin final etkinliği olarak düzenlenen sempozyumun 15 Ekim saat 14. 00'teki birinci oturumu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer moderatörlüğünde yapılacak. İlk oturuma hukukçu Nazan Moroğlu, Afgan kadın aktivisit Valvala Jalal, Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Başak Ovacık ve çevrim içi olarak İranlı kadın aktivist Masih Alinejad katılacak. 20. 00'de Feryal Öney'in "Kadın Ağzı Şarkılar" konseri var. İkinci oturum ise 16 Ekim 14. 00'te avukat Feyza Altun moderatörlüğünde İzmir Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, Belçikalı kadın aktivist ve Sosyalist Parti Eski Senatörü Simon Susskind, çevrim içi olarak Afganistan'ın ilk kadın valisi Habiba Sarabi ile Filistin asıllı sanatçı Reem Kelani'nin katılımıyla yapılacak. 20. 00'de ise "Bir Kadın Uyanıyor" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

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