Uluslararası Kadın Sempozyumu İzmir'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Kadın Sempozyumu İzmir'de

Habermetre - Haberler | Toplum
Uluslararası Kadın Sempozyumu İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilyurt semtinde yarın açılışını yapacağı Mustafa Necati Kültür Merkezi'nin ilk etkinliği Uluslararası Kadın Sempozyumu olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilyurt semtinde yarın açılışını yapacağı Mustafa Necati Kültür Merkezi'nin ilk etkinliği Uluslararası Kadın Sempozyumu olacak. 15-16 Ekim 2021 tarihlerindeki sempozyumda farklı coğrafyalardan kadınlar kendi mücadelelerini aktaracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde Uluslararası Kadın Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyor. Mustafa Necati Kültür Merkezi'nin ilk etkinliği olacak sempozyumda farklı coğrafyalardan kadınlar kendi mücadelelerini aktaracak. Yarın 14. 00'te başlayacak sempozyumun açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka yapacak.

Aktivistler anlatacak

Türkiye'de kadın teması ile geçen Mart ayında dört şehirde yapılan Kadın Oyunları Festivali'nin final etkinliği olarak düzenlenen sempozyumun 15 Ekim saat 14. 00'teki birinci oturumu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer moderatörlüğünde yapılacak. İlk oturuma hukukçu Nazan Moroğlu, Afgan kadın aktivisit Valvala Jalal, Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Başak Ovacık ve çevrim içi olarak İranlı kadın aktivist Masih Alinejad katılacak. 20. 00'de Feryal Öney'in "Kadın Ağzı Şarkılar" konseri var. İkinci oturum ise 16 Ekim 14. 00'te avukat Feyza Altun moderatörlüğünde İzmir Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, Belçikalı kadın aktivist ve Sosyalist Parti Eski Senatörü Simon Susskind, çevrim içi olarak Afganistan'ın ilk kadın valisi Habiba Sarabi ile Filistin asıllı sanatçı Reem Kelani'nin katılımıyla yapılacak. 20. 00'de ise "Bir Kadın Uyanıyor" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Tarkan Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Caner Erkin Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Kadın Sempozyumu İzmir'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:32:03. #1.17#